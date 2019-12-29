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Перед сексом

Названа причина, почему нельзя заниматься сексом на Новый год

© CC BY 2.0 / Luis Hernandez
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191229/28706325/sex-novyi-god-britanski-ucenye.html

Британский сексолог Никки Голдштейн назвал главную причину отказа от секса в праздничную новогоднюю ночь.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Новогодние праздники не лучшее время для того, чтобы заниматься любовью. Такое мнение высказывают британские врачи и психологи.

Причина кроется в простом объяснении: "Не превращайте романтические отношения в подарок". Британский сексолог доктор Никки Голдштейн поясняет, что этот подход в корне неправильный.

"Интимные радости не стоит откладывать ради какого-то события. Нет ничего плохого в том, чтобы заняться сексом рядом с новогодней елкой, но не нужно отказываться от него во все остальные дни, поскольку он не является подарком на Новый год", — считает сексолог.

По его словам, любящие друг друга пары не должны откладывать интимные радости для каких-то особых случаев, иначе секс превратится в рутинную обязанность вроде выноса мусорного ведра, поход по магазинам или уборки в доме.

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Кстати, западные исследователи выяснили, сколько должен длиться идеальный секс. Интересно, что данные мужчин и женщин в этом вопросе совпали. Согласно ответам средний показатель длительности полового акта должен составлять почти 26 минут.

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