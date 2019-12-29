В Новгородской области мужчине по ошибке поставили диагноз "беременность"

Пациент местной больницы не заметил, что написали врачи в справке, на "диагноз" обратила внимание его жена.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. В городе Боровичи Новгородской области мужчине поставили диагноз "беременность", передают российские СМИ.

Сообщается, что мужчина стал жертвой невнимательности или шутки врачей.

Пациент около года назад он сломал руку и обратился в районную больницу. Там ему наложили гипс и назначили операцию по установлению штифта. После хирургического вмешательства россиянин регулярно ходил к врачам на осмотр и проходил процедуры.

По словам мужчины, на диагноз, который был указан в экспертизе, обратила внимание его жена.

В документе было написано, что пациент "находится в положении" на 27-й неделе и удаление штифта возможно только после "родоразрешения".

Россиянин отметил, что, несмотря на недоразумение, добиваться увольнения местных врачей он не хочет, поскольку "главное — здоровье, а не что было написано" в бумагах.

Ранее в этой больнице одного пациента выписали с диагнозом "клиническая смерть".

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