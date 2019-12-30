Захарова ответила, какова будет реакция Москвы на давление Sputnik Эстония

"Нужно понимать, откуда ветер дует..." Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что журналистские объединения Эстонии находятся во взаимодействии со структурами, которые финансируются из Британии.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Москва даст "комплексный и интересный" ответ на действия против журналистов Sputnik Эстония, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

"В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Она добавила, что в Москве понимают, "какое влияние Лондон оказывает в медийной сфере на Эстонию".

"Журналистские объединения Эстонии находятся в каком-то странном взаимодействии с теми структурами, которые финансируются из Британии и готовят доклады на предмет того, как противостоять российской информационной угрозе ... Нужно понимать, откуда ветер дует, и ветер дует бесконечно с Туманного Альбиона", – пояснила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал угрозы Таллина в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд с призывом не допустить ареста журналистов.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). В поддержку коллег из Sputnik Эстония выступили журналисты молдавского хаба.

Шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева от лица МИА "Россия сегодня" подала в полицию ходатайство о проверке оснований для применения санкций в отношении сотрудников редакции.

Реакция эстонской полиции на ходатайство по Sputnik ожидается в течение 30 дней. "После отправки ходатайства в Департамент полиции и погранохраны Эстонии в течение 30 дней должен прийти ответ с решением представителей ведомства, практика такая. После этого в течение 30 дней будет возможность подать жалобу в суд, если такая необходимость будет", – сказал юридический консультант агентства.

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