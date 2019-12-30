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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Арлем Дезир: давление на Sputnik Эстония противоречит обязательствам ОБСЕ

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали официальный Таллин воздерживаться от введения ненужных ограничений в работе зарубежных журналистов или СМИ.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Стремление Таллина распространить действие персональных санкций ЕС против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева на журналистов Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир.

Маргарита Симоньян
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"Я настоятельно призываю власти Эстонии воздерживаться от введения ненужных ограничений в работе зарубежных журналистов или СМИ", — говорится в ответе Дезира на запрос главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, который есть в распоряжении РИА Новости.

Подобные действия, подчеркивает он, могут негативно отражаться на свободном распространении информации, свободе СМИ и таким образом входить в противоречие с соответствующим обязательствами ОБСЕ.

Дезир также напомнил, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.

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Тема:
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