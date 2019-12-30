Салату оливье - статус объекта мирового наследия: что для этого надо сделать

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Российская Федерация не может внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поскольку страна не ратифицировала соответствующую конвенцию, сообщили РИА Новости в международной организации.
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
Предполагалось, что в список могут войти традиционные для новогоднего стола блюда и напитки - салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, заливное холодец и "Советское шампанское".
"Не ратифицировав Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, Российская Федерация не может представлять объекты для внесения в списки, предусмотренные этой конвенцией", - сказали в ЮНЕСКО.
Конвенция об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была принята в 2003 году.
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