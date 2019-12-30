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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Республики Молдова Игорь Додон и премьер Ион Кику

Визит в Анкару: какие соглашения заключили власти Молдовы в Турции

© Photo : Пресс-служба правительства
Общество
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Sputnik Молдова
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Члены молдавской делегации приняли участие в заседании совета по стратегическому сотрудничеству Молдова-Турция.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Власти Молдовы и Турции в рамках заседания совета по стратегическому сотрудничеству подписали ряд документов, в том числе социального и экономического характера.

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Как сообщили в понедельник в пресс-службе правительства, члены молдавской делегации заключили со своими турецкими коллегами Соглашение о взаимном создании культурных центров и их деятельности; Соглашение в области обучения и подготовки сотрудников правоохранительных органов; Соглашение о конвертации и взаимном признании водительских прав; Межправительственное соглашение в области комбинированных международных грузоперевозок.

Флаги Молдовы и Турции
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова - Турция: Додон находится с визитом в Анкаре
В заседании от молдавской стороны приняли участие президент республики Игорь Додон, премьер Ион Кику, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, глава МВД Павел Войку и руководитель Минэкономики Анатол Усатый.

Кику заявил, что с момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Молдовой и Турцией отечественный бизнес получил доступ к важнейшему рынку, который насчитывает 80 миллионов потребителей.

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По словам главы правительства, этот договор привел к увеличению объема торговли между странами за девять месяцев этого года, достигнув отметки в 482 миллиона долларов. Как пояснил глава кабмина, дефицит торгового баланса снизился на 37 миллионов благодаря росту экспорта из Молдовы в Турцию. Кику также отметил высокую производительность турецкой промышленности и турецкого сектора исследований и разработок.

"Читал об электромобиле, который спроектирован на 100% в Турции, и о цели развивать соответствующую национальную инфраструктуру до 2022 года. Это очень интересная тема для нас, и мы приглашаем турецкий бизнес применять технологии и в Республике Молдова", - сказал Кику.

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