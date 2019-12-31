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Журналисты Sputnik Эстония: вынужденное решение, поддержка МИА "Россия сегодня"

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Общество
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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (69)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191231/28728050/zhurnalisty-sputnik-estoniya-vynuzhdennoe-reshenie-podderzhka-mia-rossiya-segodnya.html

Как отметили в агентстве, несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, опыт показывает, что уголовное преследование журналистов в Европе — реальность.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".

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В пресс-релизе подчеркивается, что такое решение приняли сами сотрудники, Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня" поддерживают их в этом.

Как отметили в агентстве, несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, опыт показывает, что уголовное преследование журналистов в Европе — реальность.

"Рисковать свободой людей мы не считаем возможным. Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная "вина" журналистов — это работа в российском СМИ", — указано в заявлении.

Агентство подчеркнуло, что будет принимать все необходимые шаги для того, чтобы журналисты могли работать, не опасаясь уголовного преследования со стороны эстонских силовых структур.

Как уточнили в пресс-службе, работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит работу.

"Призываем все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии. Обращаемся, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ". Благодарим журналистское сообщество, общественных деятелей, политиков и международные организации за поддержку коллег. Моральная поддержка очень важна сейчас и понадобится в будущем", — указано в сообщении.

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (69)

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