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Андрей Негуца

Посол Молдовы в России поздравил соотечественников: письменно и лично

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191231/28728181/posol-moldova-russia-pozdravil-sootechestvennikov-s-zimnim-prazdnikami.html

В преддверии Нового года и Рождества глава молдавской дипмиссии обратился к согражданам, постоянно или временно проживающим в России. Одного из них он посетил в его московской квартире.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Посол Молдовы в России Андрей Негуца поздравил соотечественников, пребывающих в силу тех или иных обстоятельств на территории РФ, с зимними праздниками.

"Уважаемые сограждане, постоянно или временно находящиеся на территории Российской Федерации, прошу принять мои искренние поздравления с Новым 2020 годом. Желаю Вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Приложим усилия и дальше поддерживать Вас, находящихся вдали от Родины", - написал Негуца на своей странице в Facebook.

В преддверии зимних праздников глава дипмиссии республики посетил в Москве молдавского писателя Иона Друцэ. Встреча прошла в квартире литератора.

Ion Druță
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Ион Друцэ.

"Состоялась чистосердечная беседа о молдавско-российских отношениях, деятельности посольства и писателя", - говорится в сообщении посольства Молдовы в России.

В заключении встречи посол поздравил писателя с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

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