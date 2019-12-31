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Протестующие в Багдаде

Осада и пожар: посольство США в Багдаде в кольце протестующих - видео

Thaier Al-Sudani
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191231/28732019/osada-i-pozhar-posolstva-usa-v-bagdade-v-koltse-protestuyuschikh---video.html

Акция возле американской дипмиссии началась после того, как были преданы земле 25 жертв воздушного налета.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Кадры из американского посольства в Багдаде, возле которого с утра продолжаются протесты, опубликовал журналист Бабак Тагвей.

Протестующие подожгли забор вокруг дипмиссии. Стены здания охвачены огнем. Возле посольства тысячи человек, которые выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону комплекса. Для разгона демонстрантов правоохранители используют слезоточивый газ. Сотрудники дипмиссии были заранее эвакуированы и уже покинули Ирак.

​На кадрах можно увидеть находящихся в здании бойцов американского спецназа и иракских военнослужащих. Также видны толпы протестующих и дым над площадью перед посольством.

По словам президента Дональда Трампа, за организацией штурма американского посольства якобы стоит Иран.

Военнослужащие армии США
© CC BY 2.0 / The U.S. Army / Black Hawk unload
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Акции протеста возле посольства начались после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах". По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.

В свою очередь, в США сообщили, что такое решение было принято в связи "с повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". Как пояснили в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке. Кроме того, Вашингтон обвинил Тегеран в финансировании "Хезболлах".

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