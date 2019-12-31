Осада и пожар: посольство США в Багдаде в кольце протестующих - видео

Акция возле американской дипмиссии началась после того, как были преданы земле 25 жертв воздушного налета.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Кадры из американского посольства в Багдаде, возле которого с утра продолжаются протесты, опубликовал журналист Бабак Тагвей.

Протестующие подожгли забор вокруг дипмиссии. Стены здания охвачены огнем. Возле посольства тысячи человек, которые выкрикивают антиамериканские лозунги и бросают камни в сторону комплекса. Для разгона демонстрантов правоохранители используют слезоточивый газ. Сотрудники дипмиссии были заранее эвакуированы и уже покинули Ирак.

#Iraqi & #US Special Forces are in the main building of #US Embassy in #Baghdad now. They will open fire at any #IRGC terrorist (disguised as protester) if he tries to enter the building. pic.twitter.com/gloqCAU9bT — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 31 декабря 2019 г.

​На кадрах можно увидеть находящихся в здании бойцов американского спецназа и иракских военнослужащих. Также видны толпы протестующих и дым над площадью перед посольством.

По словам президента Дональда Трампа, за организацией штурма американского посольства якобы стоит Иран.

Акции протеста возле посольства начались после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах". По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.

В свою очередь, в США сообщили, что такое решение было принято в связи "с повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". Как пояснили в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке. Кроме того, Вашингтон обвинил Тегеран в финансировании "Хезболлах".

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