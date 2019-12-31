Путин в новогоднем поздравлении пожелал мира, благополучия и процветания

Российский лидер отметил, что несмотря на множество дел, которые предшествуют встрече Нового года, главным считается теплота человеческих отношений и дружеского общения.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил жителей РФ с Новым 2020 годом и пожелал им мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания, отметив, что настоящее волшебство новогоднего праздника проявляется в оказании бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается.

"Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что несмотря на множество дел, которые предшествуют встрече Нового года, главным считается теплота человеческих отношений и дружеского общения.

"Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками", - отметил Путин.

По словам президент РФ, светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы "обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды".

"Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям", - отметил Путин.

Он добавил, что у каждой семьи - свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы.

"Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!" - сказал президент РФ.

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