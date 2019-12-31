Ответ ООН: письмо о Sputnik Эстония направлено в управление по правам человека

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В ООН получили письмо главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян касательно ситуации вокруг Sputnik Эстония и отправили его в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для последующих действий, заявил РИА Новости заместитель официального представителя Фархан Хак.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась в числе прочих к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. В своем письме она попросила его "обратить личное внимание на дискриминационные меры" в отношении Sputnik Эстония, "дать надлежащую оценку этому беспрецедентному случаю нарушения свободы слова" и принять меры по обеспечению прав журналистов на осуществление их профессиональной деятельности. Кроме того, Симоньян призвала Гутерреша потребовать от властей Эстонии "содержательных ответов о соблюдении ими норм ООН, об уважении которых они заявляют".
"Мы получили письмо. Сейчас мы переправляем его в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека для каких-либо последующих действий", - сказал Хак.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. Он обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik. Дезир подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
В поддержку Sputnik Эстония выступили многочисленные представители экспертного и медийного сообщества во многих странах мира, в том числе в Молдове.
Многие приняли участие во флешмобе #СпутникСила.
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