Ответ ООН: письмо о Sputnik Эстония направлено в управление по правам человека

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В ООН получили письмо главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян касательно ситуации вокруг Sputnik Эстония и отправили его в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для последующих действий, заявил РИА Новости заместитель официального представителя Фархан Хак.

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония былис 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит работу. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" назвали открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова действия эстонского режима в отношении граждан своей страны, работавших в Sputnik Эстония.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась в числе прочих к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. В своем письме она попросила его "обратить личное внимание на дискриминационные меры" в отношении Sputnik Эстония, "дать надлежащую оценку этому беспрецедентному случаю нарушения свободы слова" и принять меры по обеспечению прав журналистов на осуществление их профессиональной деятельности. Кроме того, Симоньян призвала Гутерреша потребовать от властей Эстонии "содержательных ответов о соблюдении ими норм ООН, об уважении которых они заявляют".

"Мы получили письмо. Сейчас мы переправляем его в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека для каких-либо последующих действий", - сказал Хак.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. Он обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik. Дезир подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

В поддержку Sputnik Эстония выступили многочисленные представители экспертного и медийного сообщества во многих странах мира, в том числе в Молдове.

Многие приняли участие во флешмобе #СпутникСила.

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