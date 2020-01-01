Шеф-редактор Sputnik Эстония отметила, что единственная "вина" сотрудников представительства состоит в том, что они - журналисты в независимом от властей СМИ и просто делают свою работу.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева обратилась к читателям, поблагодарив за поддержку и пообещав восстановить работу агентства как можно скорее, сообщает Sputnik Эстония.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония былис 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.

"Я хочу поблагодарить вас, дорогие читатели, за поддержку в течение четырех лет нашей работы и особенно в последние месяцы, когда давление и угрозы в адрес каждого из нас и наших партнеров стали запредельными. Банки оставили нас без зарплат, на нашего арендодателя надавили и вынудили расторгнуть с нами договор. И все это на фоне угрозы уголовного преследования каждого из нас по статье с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы. Единственная наша "вина" состоит в том, что мы - журналисты в независимом от властей СМИ и просто делаем нашу работу", - говорится в обращении Черышевой.

Она отметила, что разрыв сотрудниками трудовых отношений с редакцией не означает, что работа сайта закончена.

"Сайт продолжит работу в полном объеме, однако на то, чтобы организовать это таким образом, чтобы не жить под постоянным давлением со стороны властей Эстонии, нам потребуется некоторое время. Естественно, мы постараемся восстановить работу максимально быстро", - подчеркнула руководитель представительства МИА "Россия сегодня".

В этот период редакция будет публиковать главным образом новости, связанные с ситуацией вокруг Sputnik Эстония, а не новости эстонской повестки дня.

"Сражаясь за право работать в Эстонии, мы сражаемся за право читателей в Эстонии и за ее пределами получать полную информацию. С нами можно не соглашаться. Спорить и критиковать. Но главное для нас - это возможность для наших читателей каждый день открывать наш сайт и самим оценивать информацию, комментарии и выводы. Это называется "свобода слова". К сожалению, у нас в Эстонии сегодня ее нет", - отметила Черышева.

На сайте агентства уже размещены заявления политиков, журналистов и общественных деятелей, поддержавших редакцию, и обращения к европейским и международным структурам с призывом дать оценку действиям эстонских властей. Среди поддержавших агентство официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар, депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, спикер российского Совета федерации Валентина Матвиенко и многие другие. Обеспокоенность ситуацией вокруг сотрудников агентства выражали Международная и Европейская федерации журналистов.

"Еще раз спасибо за поддержку всем нашим читателям, коллегам, общественным деятелям, политикам и всем честным людям в Эстонии и других странах. При такой поддержке у нас нет выбора - мы продолжим бороться за право говорить правду и предоставлять вам полную и качественную информацию. Скоро вернемся", - подчеркнула Черышева в обращении.

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). К акции уже присоединились гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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