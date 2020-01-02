Европа осталась без Голландии

Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны. Подробнее - в материале.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия "Голландия" в отношении всей страны. Начиная с нынешнего года, местные власти, университеты и посольства должны использовать только официальное название страны.

Как отметили в Совете Нидерландов по туризму, этот шаг направлен на изменение имиджа страны за рубежом. По словам министра внешней торговли Сигрид Кааг, новое название представит Нидерланды в современном стиле.

В рамках новой стратегии название "Нидерланды" станет официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Роттердаме в мае, и во время Олимпийских игр в Токио.

Голландия - историческая часть Нидерландов, которая ныне охватывает две провинции страны: Северную и Южную Голландию.

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