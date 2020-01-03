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Вертолет Ka-27.

Догнать судно и приземлиться на палубу: учения Ка-27 в Черном море - видео

© Sputnik / Павел Львов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200103/28755369/dognat-sudno-i-prizemlitsya-na-palubu-ucheniya-ka-27-v-chernom-more---video.html

Пилоты винтокрылых машин отрабатывали способ посадки на двигающийся корабль, который сами она называют "самолетным".

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".

Экипажи совершили около 20 маневров. При этом они сажали машины на движущееся судно.

Как отметила корреспондент телеканала, этот способ посадки пилоты между собой называют "самолетным". При таком варианте вертолет снижается, параллельно догоняя площадку.

Тренировки также провели и корабельные расчеты, обеспечивающие полеты Ка-27.

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