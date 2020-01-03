Постпредство России при ОБСЕ: ситуация вокруг Sputnik Эстония ухудшается

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии сотрудники таллинского хаба были вынуждены с нового года прекратить трудовые отношения с редакцией. Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Постоянное представительство России при ОБСЕ обратило внимание представителя организации по вопросам свободы СМИ на то, что ситуация вокруг сайта Sputnik Эстония ухудшается, сообщается в заявлении постпредства.

"Положение дел со Sputnik International Estonia, за которым обещала внимательно следить канцелярия представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ухудшается. Журналисты вынуждены увольняться в связи с прямой угрозой лишения свободы со стороны эстонских властей", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте постпредства в Twitter.

По мнению российских дипломатов, возмутительная позиция Эстонии противоречит ее обязательствам в рамках ОБСЕ. "Ждем реакции канцелярии представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - отмечается в документе.

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.

© Sputnik / Участники флешмоба в поддержку Sputnik Эстония

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). К акции уже присоединились гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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