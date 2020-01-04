13:41 04 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
На коньках по Амстердаму

Три евро за ночь: Амстердам снова удивил туристов

© Ruptly
Общество
Получить короткую ссылку
185 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1767/72/17677207.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200104/28764628/amsterdam-snova-udivil-turistov.html

Налог для туристов в столице Нидерландов станет самым высоким в Европе. Он вводится из-за слишком большого числа путешественников.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Буквально недавно власти Нидерландов официально отказались от названия "Голландия" и вот еще одна неожиданность для туристов в Амстердаме с 1 января ввели для них новый налог. Об этом сообщается на сайте города.

Местный житель в центре Эйндховена.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Изменения на карте Европы: Голландии больше нет

Путешественники, приехавшие в столицу Нидерландов, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания в гостинице дополнительно по три евро. Тем, кто предпочел остановиться в кемпинге, придется добавить по одному евро за ночь. Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу — 7% от общего счета за проживание. Налог за аренду квартир через Airbnb, а также жилья типа постель и завтрак составит 10%.

Таким образом, теперь налог для туристов полноправно может считаться самым высоким в Европе.

 Сейчас в Амстердаме проживает около 1,1 миллиона человек, в то время как число гостей, приезжающих в город, составляет более 17 миллионов. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
В Иране тысячи человек вышли на митинг после убийства генерала Сулеймани США
В Иране тысячи людей вышли на митинг после убийства генерала Сулеймани - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться