Три евро за ночь: Амстердам снова удивил туристов

Налог для туристов в столице Нидерландов станет самым высоким в Европе. Он вводится из-за слишком большого числа путешественников.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Буквально недавно власти Нидерландов официально отказались от названия "Голландия" и вот еще одна неожиданность для туристов в Амстердаме с 1 января ввели для них новый налог. Об этом сообщается на сайте города.

Путешественники, приехавшие в столицу Нидерландов, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания в гостинице дополнительно по три евро. Тем, кто предпочел остановиться в кемпинге, придется добавить по одному евро за ночь. Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу — 7% от общего счета за проживание. Налог за аренду квартир через Airbnb, а также жилья типа постель и завтрак составит 10%.

Таким образом, теперь налог для туристов полноправно может считаться самым высоким в Европе.

Сейчас в Амстердаме проживает около 1,1 миллиона человек, в то время как число гостей, приезжающих в город, составляет более 17 миллионов.

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