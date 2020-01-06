Басня "Обезьяна и очки": добавим селфи и получим современный вариант - видео

Старый сюжет дополнили и переписали на индонезийском острове Бали, во время экскурсии в храм Улувату.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В сети опубликовали видео, на котором обезьяна набрасывается на путешественника и крадет у него очки в момент, когда он пытается сделать селфи, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в районе храма Улувату, расположенного на острове Бали (Индонезия).

Ролик успел сделать один из друзей 24-летнего Коннора Коман-Сарджента, когда тот хотел сфотографироваться с одной из мартышек, которые сидели на крыше.

Другие туристы попробовали помочь молодому человеку вернуть вещь: они свистели и звали животное, но безрезультатно.

Лишь спустя время очки путешественнику все-таки удалось забрать.

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