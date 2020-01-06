16:08 06 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл: "Мы призваны к уврачеванию расколов"

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Общество
Получить короткую ссылку
5210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2791/69/27916917.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200106/28781795/patriarkh-kirill-my-prizvany-k-uvrachevaniyu-raskolov.html

Предстоятель РПЦ в своем пастырском послании поздравил всех православных христиан с наступающим Рождеством Христовым.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в сегодняшнее сложное время все верующие, принадлежащие к единой Церкви, должны отделить истинное от ложного.

Николай Флоринский
© Sputnik / Osmatesco
Флоринский: дата Рождества Христова не должна разделять верующих

"К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой "мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей" (канон святым отцам I Вселенского Собора)", - говорится в традиционном Рождественском послании патриарха.

Все верующие, по его убеждению, должны помнить о том, что для каждого из них "родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь".

"Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости", - отметил предстоятель Русской церкви.

Патриарх призвал всех православных "соделать свою душу вместилищем Божиим", "впустить в свою жизнь" Бога и "ответить на Его любовь".

© Sputnik / Ilya Pitalev
Митрополит Владимир обратился к жителям Молдовы с пастырским посланием

По его словам, "будучи Всемогущим Владыкой", Бог "является людям беспомощным младенцем, приемлет бренную плоть и терпит тяготы земной жизни", и, "будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, мучительную и позорную".

"И делает это не ради избранных - пророков, праведников и Своих верных служителей. Христос приходит ради каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения - грешников и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц! Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", - говорится в патриаршем послании.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Почему в Молдове Рождество празднуют два раза в год
Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
Рождество Христово: история и традиции празднования


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
А Снегурочек вы не забыли: фото помощниц Дедов Морозов и Сант со всего мира
Праздничное меню: животных в зоопарке Берлина покормили рождественскими елками
Зеленое лакомство: в зоопарке Берлина питомцев покормили рождественскими елками
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться