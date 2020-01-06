Патриарх Кирилл: "Мы призваны к уврачеванию расколов"

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в сегодняшнее сложное время все верующие, принадлежащие к единой Церкви, должны отделить истинное от ложного.

"К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой "мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей" (канон святым отцам I Вселенского Собора)", - говорится в традиционном Рождественском послании патриарха.

Все верующие, по его убеждению, должны помнить о том, что для каждого из них "родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь".

"Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости", - отметил предстоятель Русской церкви.

Патриарх призвал всех православных "соделать свою душу вместилищем Божиим", "впустить в свою жизнь" Бога и "ответить на Его любовь".

По его словам, "будучи Всемогущим Владыкой", Бог "является людям беспомощным младенцем, приемлет бренную плоть и терпит тяготы земной жизни", и, "будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, мучительную и позорную".

"И делает это не ради избранных - пророков, праведников и Своих верных служителей. Христос приходит ради каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения - грешников и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц! Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", - говорится в патриаршем послании.

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