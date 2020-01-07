Пока все спали: опасные фейерверки, сильные пожары, наушники-"убийцы"

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Гражданин Молдовы попал в тяжелом состоянии в одну из больниц Италии. Причиной госпитализации стала сильная травма, полученная при попытке запустить фейерверк. Мужчина остался без кисти руки. Инцидент произошел в городке Траверсетоло.
Фейерверк никак не зажигался, мужчина предпринял несколько попыток запустить его. Подойдя в очередной раз, чтобы удостовериться, что пиротехническое изделие вновь не сработало, мужчина получил травму.© Sputnik / Евгений Биятов
Аналогичный случай произошел ночью 1 января в селе Коржова, когда один из его жителей в результате взрыва петард в руке остался без четырех пальцев.
В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
Пешеход в наушниках, который переходил дорогу в Уфе в неразрешенном месте, скончался при наезде двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции по Башкирии. По данным ведомства, наезд на пешехода произошёл на улице 50 лет СССР.
"Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта Октября, совершает наезд на мужчину 1997 года рождения, который переходил проезжую часть. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход скончался на месте аварии", - говорится в сообщении ГИБДД по региону.
Ведомство отмечает, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, был в наушниках.
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
"На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины", - сообщила метеослужба в Чили в Twitter, прикрепив изображение облака дыма со спутника. Дым можно заметить почти над всеми южными и центральными городами Чили.
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