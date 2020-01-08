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Сейсмограф

Новое землетрясение в Румынии: ощутили ли толчки в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200108/28793456/novoe-zemletryasenie-romania-oschutili-li-tolchki-moldova.html

В 2020 году в Румынии отмечены уже шесть землетрясений, при этом самое сильное (магнитуда 3,4) зафиксировали уже спустя 51 минуту после наступления нового года.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. В румынских горах Вранча в уезде Бузэу в ночь на среду произошло очередное в 2020 году землетрясение. Правда, согласно данным Национального института физики земли Румынии, магнитуда составила всего 2,8, а сам толчок приборы зарегистрировали в 01.27.

Человек в дверном проеме здания, разрушенного в результате землетрясения
© AP Photo / Marco Ugarte
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Очаг залегал на глубине 119 километров.

Толчки такой силы жители Молдовы не ощущают.

Всего же с начала года в Румынии отмечены уже шесть землетрясений, при этом самое сильное (магнитуда 3,4) зафиксировали уже спустя 51 минуту после наступления нового года. По два толчка регистрировали 5 и 7 января.

Как ощущают землетрясения жители Молдовы

В среднем в Республике Молдова происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год.

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Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Что делать при землетрясении советы, которые могут спасти жизнь, – видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Что делать при землетрясении: советы, которые могут спасти жизнь – видео
Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром считается зона Вранча в румынских Карпатах. С точки зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 километрах. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят ее на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи.

Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

Почему происходят землетрясения
© Sputnik /
Почему происходят землетрясения

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