Новое землетрясение в Румынии: ощутили ли толчки в Молдове

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. В румынских горах Вранча в уезде Бузэу в ночь на среду произошло очередное в 2020 году землетрясение. Правда, согласно данным Национального института физики земли Румынии, магнитуда составила всего 2,8, а сам толчок приборы зарегистрировали в 01.27.
Толчки такой силы жители Молдовы не ощущают.
Всего же с начала года в Румынии отмечены уже шесть землетрясений, при этом самое сильное (магнитуда 3,4) зафиксировали уже спустя 51 минуту после наступления нового года. По два толчка регистрировали 5 и 7 января.
Как ощущают землетрясения жители Молдовы
В среднем в Республике Молдова происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год.
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Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.
Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.
Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.
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