Додон выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране

В результате авиакатастрофы в Тегеране погибли граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в связи с авиакатастрофой Иране.

В Тегеране утром в среду рухнул пассажирский самолет украинских авиалиний, выполнявший рейс из Тегерана в Киев. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины в лайнере находились 168 пассажиров, прошедших регистрацию, и 9 членов экипажа. Все, кто был на борту, погибли.

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"Уважаемый господин президент, с чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о крушении пассажирского самолета, повлекшее за собой человеческие жертвы. От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с украинским народом, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний", - сказано в послании Додона к Зеленскому.

Глава республики также попросил передать соболезнования семьям погибших.

По его словам, в результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

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