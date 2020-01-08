12:34 08 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Игорь Додон

Додон выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)
47 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2861/78/28617807.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200108/28797207/dodon-vyrazil-zelensky-soboleznovaniya-v-svyazi-s-aviakatastrofoy-tehran.html

В результате авиакатастрофы в Тегеране погибли граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в связи с авиакатастрофой Иране.

Крушение украинского лайнера рядом с аэропортом Тегерана
© AFP 2019 / ROHHOLLAH VADATI
В СНБО уточнили количество пассажиров разбившегося в Тегеране самолета

В Тегеране утром в среду рухнул пассажирский самолет украинских авиалиний, выполнявший рейс из Тегерана в Киев. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины в лайнере находились 168 пассажиров, прошедших регистрацию, и 9 членов экипажа. Все, кто был на борту, погибли.

Украинский лайнер разбился вскоре после взлета - фото и видео>>>

"Уважаемый господин президент, с чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о крушении пассажирского самолета, повлекшее за собой человеческие жертвы. От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с украинским народом, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний", - сказано в послании Додона к Зеленскому.

Глава республики также попросил передать соболезнования семьям погибших.

По его словам, в результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)

По теме

Работа спасателей на месте крушения украинского лайнера - видео
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Рождества Христова в городах России - яркие фото
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться