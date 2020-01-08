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Ион Кику

Молдавский премьер прокомментировал крушение украинского лайнера в Тегеране

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200108/28797480/moldova-premier-prokommentiroval-krushenie-ukrainskogo-laynera-tehran.html

Глава молдавского кабмина направил телеграмму с соболезнованиями премьеру Украины в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику выразил соболезнования главе правительства Украины Алексею Гончаруку в связи с авиакатастрофой в Тегеране.

"Глубоко опечален произошедшим, выражаю свои соболезнования в связи с гибелью сотен человек в результате авиакатастрофы 8 января в Тегеране. В эти тяжелые моменты думаю о семьях погибших в этой трагедии и выражаю им соболезнования", - сказано в послании Кику, которое цитирует пресс-служба молдавского кабмина.

Игорь Додон
© Sputnik / Михаил Климентьев
Додон выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране
В Тегеране утром в среду рухнул пассажирский самолет украинских авиалиний, выполнявший рейс из Тегерана в Киев. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины в лайнере находились 168 пассажиров, прошедших регистрацию, и 9 членов экипажа. Все, кто был на борту, погибли. Оба черных ящика уже обнаружили.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

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Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)

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