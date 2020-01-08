12:34 08 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
На месте крушения самолета в Иране

Разные данные: граждане каких стран были на борту разбившегося самолета

© AFP 2019 / ISNA / Rouhollah Vahdati
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2879/38/28793829.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200108/28797595/Raznye-dannye-grazhdane-kakikh-stran-byli-na-bortu-razbivshegosya-samoleta.html

По информации иранских СМИ, большинство находившихся на борту потерпевшего крушения самолета пассажиров были гражданами Ирана.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. На борту разбившегося в Тегеране пассажирского лайнера находились граждане Ирана, Украины, Афганистана, Канады, Швеции. Соответствующие списки пассажиров и членов экипажа опубликовало иранское информагентство ИСНА.

Игорь Додон
© Sputnik / Михаил Климентьев
Додон выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране
Таким образом, на борту были 32 иностранца, в их числе 11 граждан Украины, 11 - Афганистана, 6 - Канады и 4 - Швеции. Остальные 147 - граждане Ирана.

Эта информация разнится с данными министерства иностранных дел Украины, согласно которым погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 - Украины, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Украинский лайнер, направлявшийся в Киев, потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу). Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии>>>

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Молдавский премьер прокомментировал крушение украинского лайнера в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Молдовы Игорь Додон и премьер Ион Кику.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)

По теме

Работа спасателей на месте крушения украинского лайнера - видео
В СНБО уточнили количество пассажиров разбившегося в Тегеране самолета
Украинский лайнер разбился вскоре после взлета - фото и видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Рождества Христова в городах России - яркие фото
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться