Разные данные: граждане каких стран были на борту разбившегося самолета

По информации иранских СМИ, большинство находившихся на борту потерпевшего крушения самолета пассажиров были гражданами Ирана.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. На борту разбившегося в Тегеране пассажирского лайнера находились граждане Ирана, Украины, Афганистана, Канады, Швеции. Соответствующие списки пассажиров и членов экипажа опубликовало иранское информагентство ИСНА.

Таким образом, на борту были 32 иностранца, в их числе 11 граждан Украины, 11 - Афганистана, 6 - Канады и 4 - Швеции. Остальные 147 - граждане Ирана.

Эта информация разнится с данными министерства иностранных дел Украины, согласно которым погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 - Украины, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Украинский лайнер, направлявшийся в Киев, потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу). Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Молдовы Игорь Додон и премьер Ион Кику.

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