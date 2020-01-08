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Путин направил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200108/28797704/putin-napravil-zelenskomu-soboleznovaniya-v-svyazi-s-aviakatastrofoy.html

В телеграмме Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. Воздушное судно направлялось в Киев. На борту находились около 180 человек, все они погибли.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Игорь Додон
© Sputnik / Михаил Климентьев
Додон выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране
Украинский лайнер, направлявшийся в Киев, потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу). Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Молдовы Игорь Додон и премьер Ион Кику.

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Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)

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