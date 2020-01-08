Путин направил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. Воздушное судно направлялось в Киев. На борту находились около 180 человек, все они погибли.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Молдовы Игорь Додон и премьер Ион Кику.
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