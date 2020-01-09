В Иране представили первые итоги расследования крушения Boeing

Как считают в организации гражданской авиации, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул самолет обратно, в сторону аэропорта.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Разбившийся в Тегеране украинский самолет Boeing 737-800 загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете организации гражданской авиации Ирана.

"Самолет загорелся в воздухе. По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — говорится в документе.

Как считают в организации гражданской авиации, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул самолет обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту.

Что произошло в Тегеране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу).

Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров (в том числе двое украинцев), которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

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