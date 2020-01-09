Ученые назвали причины ожирения: как привести организм в форму

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Образ жизни человека оказывает большее влияние на развитие ожирения, нежели генетическая предрасположенность. Об этом говорится в статье, опубликованной в JAMA Cardiology.
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В итоге специалисты выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 процентов, а генетика — только на 13,6 процента. По словам авторов работы, исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни.
Как привести организм в форму
О способах очищения организма знают не только врачи, но и свидетельствуют различные древние практики и знания.
"Нужно использовать различные травяные комплексы для включения дренажных систем организма. Дренаж лимфосистемы, для вывода лишней жидкости, включает почки и печень, моторику кишечника. Тут есть множество практик - аюрведические, веганские, йога. Все они приводят к нужному состоянию", - рассказала Sputnik врач-диетоллог, нутрициолог Екатерина Дидык/
Детокс – это определенная система питания, она может длиться от пяти дней до двух недель.
"Оптимально, конечно, этот процесс должен длиться две недели. Полностью исключаются продукты, которые вызывают брожение, гниение и торможение процесса пищеварения. Исключаются бобы, мясо, тяжелый белок, алкоголь. Максимальный акцент делается на овощи и воду", - сказала эксперт.
Но есть люди, которым это делать не стоит – например, страдающим гастритом или язвой. В такой ситуации нужно выбирать узкий спектр овощей и термически их обрабатывать.
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