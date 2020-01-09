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Социальная сеть Twitter

Twitter планирует проверить функцию ограничения ответов на твиты

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200109/28803156/twitter-planiruet-proverit-funktsiyu-ogranicheniya-otvetov-na-tvity.html

Еще в ноябре Twitter объявил, что позволит пользователям скрывать ответы к своим публикациям в целях безопасности и удобства общения.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Сервис микроблогов Twitter Inc. в начале 2020 года протестирует новые функции. Они позволят людям контролировать, кто отвечает на их твиты, сказано в сообщении компании.

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"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при участии в беседе в Twitter, предоставив им больше контроля над разговорами, которые они начинают. В начале 2020 года мы будем экспериментировать с различными вариантами того, кто может отвечать на твиты", - говорится в Twitter компании.

В ноябре Twitter объявил, что позволит пользователям скрывать ответы к своим публикациям в целях безопасности и удобства общения.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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