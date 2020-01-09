В СНБО Украины озвучили основные версии крушения самолета в Иране

В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта, а также взрыв двигателя по техническим причинам - такие версии крушения самолета в Тегеране рассматривает Киев, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате террористического акта", - сказал Данилов.

Как передавало ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в канадских службах безопасности, западные разведывательные службы считают, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" стала неисправность. По словам источника, западные спецслужбы полагают, что самолет упал из-за технической неисправности. Он добавил, что есть свидетельства, указывающие на то, что причиной падения стал перегрев одного из двигателей самолета. Как подчеркнул источник, западные спецслужбы пришли к тому, что самолет не был сбит ракетой.

Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран в четверг.

​Что произошло в Тегеране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу).

Позже появилась информация, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров (в том числе двое украинцев), которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

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