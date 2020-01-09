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Запуск иранских ракет, ударивших ночью по военным базам США в Ираке

Так выглядит база США в Ираке после удара иранскими ракетами - видео

© AFP 2019 / HO
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200109/28806762/tak-vyglyadit-baza-usa-v-irake-posle-udara-iranskimi-raketami---video.html

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Сети появились кадры, на которых видны последствия ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.

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Публикация от Molusco (@yosoymolusco)

Судя по видео, в результате обстрела были разрушены здания, кроме того, по территории разбросано множество осколков, оставшихся от ракеты.

Американо-иранский конфликт

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между двумя странами нет дипломатических отношений. Среди спорных вопросов — тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.

Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эрдоган: напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня

Третьего января Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал — в случае ответной атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Появилось видео запуска Ираном ракет, ударивших по военным базам США в Ираке >>>

При этом никто из американцев не погиб. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

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