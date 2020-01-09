23:59 09 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Вид с МКС на Землю.

Российские города с околоземной орбиты: космические фото

© NASA .
Общество
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2880/72/28807215.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200109/28807219/rossiyskie-goroda-s-okolozemnoy-orbity-kosmicheskie-foto.html

Роскосмос, опубликовавший снимки в соцсетях, уточнил, что они были сделаны с высоты в 420 километров.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik.  Автором кадров, отобранных для Facebook, является космонавт Олег Кононенко.


Среди попавших в объектив городов - Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Москва, Новороссийск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Саратов и Тверь.

Роскосмос отмечает, что объекты были сняты с высоты 420 километров.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Космос и Земля: иллюстрации к новостям марта-2019 - фотолента
Молнии над Землей: как выглядит гроза из космоса
Земля: как она видится нам из ближнего Космоса, и как - инопланетянам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Спасатели на месте крушения самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии
Конфликт Ирана и США: ждать ли снижения напряженности на Ближнем Востоке
Конфликт Ирана и США: ждать ли снижения напряженности на Ближнем Востоке
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться