Российские города с околоземной орбиты: космические фото

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Автором кадров, отобранных для Facebook, является космонавт Олег Кононенко.
Среди попавших в объектив городов - Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Москва, Новороссийск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Саратов и Тверь.
Роскосмос отмечает, что объекты были сняты с высоты 420 километров.
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