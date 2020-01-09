Российские города с околоземной орбиты: космические фото

Роскосмос, опубликовавший снимки в соцсетях, уточнил, что они были сделаны с высоты в 420 километров.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Автором кадров, отобранных для Facebook, является космонавт Олег Кононенко.



Среди попавших в объектив городов - Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Москва, Новороссийск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Саратов и Тверь.

Роскосмос отмечает, что объекты были сняты с высоты 420 километров.

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