Старый Новый год 2020: как правильно гадать

Старый Новый год и Крещение - самое популярное время для гаданий. Смотрите в нашей подборке, какие гадания наиболее популярные.

Наши предки считали, что гадания на Святки отличаются особой точностью и достоверностью. А это значит, что приподнять завесу в будущее и узнать, что его ожидает, может каждый человек на на Старый Новый год и Крещение, и вполне самостоятельно.

И хотя Церковь осуждает любые попытки узнать будущее с помощью ворожбы и магии, люди гадали и продолжают гадать. Неизвестность и таинственность притягивала людей всегда, поэтому многие спешат в эти праздничные дни погадать на суженого, на будущее или провести обряд на привлечение денег и удачи.

Гадания на будущее и на суженного, всегда вызывали наибольший интерес у девушек, которые жаждали узнать имя будущего супруга, или что еще "круче" — увидеть его отражение в зеркале или в обручальном кольце.

Какие обряды и гадания на суженного и на будущее проводили на Старый Новый год и Крещение и какие из них пользовались наибольшей популярностью.

Гадания

Ворожбе и гаданиям в старину посвящались святочные вечера, соответственно, все, кто хочет заглянуть, по традициям предков, в свое будущее, могут сделать это до Крещения Господня, в любой из вечеров, в том числе и в ночь на Старый Новый год.

Гадания можно выбрать любые. Самые популярные из них гадания на исполнение желания, на будущее и, естественно, на суженого или суженую.

Гадали в старину на всем, что только под руку попадалось — на кольцах, зеркалах, фасоли, башмаках, рисе, луковицах, вениках, яблоках и даже на заборных досках, что и в наше время несложно выполнить.

Девушка, раскинув руки, пыталась обхватить как можно больше досок в заборе, а потом считала их — четное число указывало на скорое замужество, а нечетное – одиночество.

На суженого

Имя будущего мужа узнать очень легко – нужно просто выйти на улицу и первого встречного мужчину попросить назвать его имя.

На Старый Новый год и Крещение, девушки могли не только узнать имя суженого, но даже увидеть его лицо в зеркале. Для этого в полночной темноте они садились между двумя зеркалами, зажигали свечи и начинали вглядываться в отражение, надеясь увидеть суженого.

Гадали с зеркалом девушки и на улице. Стоя на перекрестке к месяцу спиной, смотря в зеркало и загадывая: "Суженый, ряженый, в зеркале покажись мне ". Как некоторые уверяют, суженый появляется в зеркальце через некоторое время.

В народе гадания в ночь на Старый Новый год считались самыми правдивыми, и поговаривали, что именно в это время можно увидеть своего будущего супруга во сне.

В частности, девушка распускала и расчесывала волосы, затем расческу клала под подушку, призывая волшебными словами будущего супруга: "суженый-ряженый, голову приди мне расчесать".

А узнать каким суженый будет можно было гаданием на карточных королей. Для этого, в ночь перед Старым Новым годом перед тем, как лечь спать, нужно положить карты с изображением королей под подушку, а утром, не глядя, вытащить одну карту.

Люди в старину верили, какой король достанется, таким будет и муж: бубновый король – суженый будет желанный, червей – молодой да богатый, трефи – военный, а пики – старый и ревнивый.

Где искать суженого

Во время Святок также можно узнать место, где искать суженого. В этом поможет следующее гадание: в непрозрачный мешок сложите несколько разноцветных пуговиц, желательно одного размера.

Настройтесь и задайте вопрос: "Милый мой, где ты?" и затем одну из них достаньте из мешочка. В соответствии с пуговицей ответ будет означать, где вы свою судьбу встретите.

Значение пуговиц: простая черная – на работе, зеленая – в магазине, коричневая – у друзей, белая – в путешествии, желтая – в транспорте, железная – он будет военный, со стразами – в кино, театре или сельском клубе, синяя – случайно на улице.

Старинные гадания

Одним из самых популярных гаданий на Старый Новый год и Крещение для молодых девушек, желающих узнать свое будущее, было "приглашение суженого на ужин".

Прежде, чем приступить к гаданию девица в пустой комнате накрывала стол скатертью, клала, кроме ножа и вилки, прибор и приговаривала: "Суженый-ряженый, приходи ужинать ко мне ". Затем запирала окна и двери и в одиночестве ожидала своего суженого.

Завывание ветра и удары в окна и дверь свидетельствовали о приближении жениха, а потом появлялся он, садился за стол и начинал развлекать ее беседой. Девушка, не двигаясь, должна была молча замечать черты лица и одежду и не отвечать на вопросы.

Затем внезапно встрепенувшись спрашивала в упор: "Как звать?". Суженый называл имя и вынимал что-то из кармана. В этот миг девушка должна была сказать: "Чур меня!" — и жених просто исчезал.

В старину на Святки гадали и со свечой. Брали глубокую миску и до половины заполняли водой. На краях миски закрепляли бумажки, на которых были предварительно написаны вопросы, такие как "выйду ли в этом году замуж", "будет ли мне удача" и так далее.

Затем к маленькой деревянной дощечке прикрепляли небольшую свечу и зажигали, так чтобы пламя доставало до края закрепленных бумажек. На воду опускали дощечку со свечой и смотрели. Предсказанием была та бумажка с вопросом, которую опалит свеча.

Другие гадания

Из холщового мешочка с фасолью потенциальные невеста или жених с закрытыми глазами достает зернышко и рассматривает его. Если на зернышке нет пятнышек и щербинок, значит скоро сыграют свадьбу. А если есть пятнышки, то их количество указывает, сколько лет ждать до свадьбы.

Популярным среди девушек было гадание на будущую жизнь на вещах. Они брали валенок и клали туда несколько разных предметов. Например, кусочек сахара, означающий счастливую и безбедную жизнь, кольцо – замужество, платок – мужа-красавца, тряпку – мужа-бедняка, луковицу – слезы, монету – мужа-богача и так далее.

Валенок встряхивали и, не глядя, доставали предмет, первым попавший под руку, и по нему предсказывали судьбу.

Гадали девушки с подружками по нитке. Отрезали одинаковой длины нити и поджигали их одновременно. Чья нить быстрее других сгорит, та и выйдет замуж первой. А если нитка тут же потухнет или сгорит только до половины, то замуж выйти, увы, не суждено.

Гадали и по книге. Брали книгу и, прежде чем раскрыть ее, загадывали номер страницы и строку сверху или снизу. Затем книгу раскрывали и в загаданном месте читали. Прочитанное толковали в соответствии с загаданным желанием на замужество, достаток, будущее и так далее.

В Старый Новый год гадали и на желание. 13 января, перед тем как лечь спать, писали на отдельных бумажках 12 желаний, сворачивали листки аккуратно и клали под подушку. Проснувшись, утром вытягивали три из них, которые обязательно в новом году исполнялись.

Некоторые относятся к гаданиям очень серьезно, другие – с толикой юмора, как к одному из видов времяпровождения на праздники. А нам остается только пожелать вам удачи и счастья в наступающем Старом Новом году.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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