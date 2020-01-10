Европейская федерация журналистов обратилась в СЕ по ситуации Sputnik Эстония

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Европейская федерация журналистов направила на специализированную информационную платформу Совета Европы уведомление о нарушении прав журналистов агентства Sputnik Эстония. Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь профессиональной ассоциации Рикарду Гутьерреш.

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Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией, а 1 января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

"От имени Европейской ассоциации журналистов (EFJ) я внес уведомление об этих угрозах со стороны эстонской полиции на платформу Совета Европы по защите журналистики", - сообщил Гутьерреш.

Соответствующее сообщение под номером 4/2020 действительно размещено на специализированном разделе сайта Совета Европы, в нем указано, что сотрудники агентства Sputnik Эстония были вынуждены разорвать трудовые соглашения, "опасаясь возможного уголовного преследования" после того, как департамент полиции и пограничной охраны Эстонии направил им соответствующие письма. При этом в уведомлении на сайте отмечено, что "ответа от государства пока не получено".

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). К акции уже присоединились гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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