Генсек ОБСЕ в связи с ситуацией со Sputnik Эстония напомнил о Хельсинском акте

По словам Гремингера, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир пристально следит за ситуацией вокруг Sputnik Эстония.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в связи с ситуацией со Sputnik Эстония напомнил, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте - заключительном акте первого саммита глав государств и правительств государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходил в Хельсинки в 1975 году, пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией, а 1 января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

"Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте", - отметил генсек ОБСЕ в своем ответе на обращение главного редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.

По словам Гремингера, Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, пристально следит за ситуацией вокруг Sputnik Эстония.

"Он уже сообщил о своей обеспокоенности властям Эстонии и запросил подробную информацию о данном деле. Он также порекомендовал эстонским властям воздержаться от введения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов или средств массовой информации", - говорится в письме Гремингера в адрес МИА "Россия сегодня".

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявлял, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). К акции уже присоединились гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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