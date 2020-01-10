Что Дмитрий Медведев назвал "редкой гадостью"

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Дмитрий Медведев назвал "редкой гадостью" некурительную никотиносодержащую продукцию.

"Есть известная проблема так называемых инновационных никотиносодержащих продуктов. Откровенно сказать, я сам об их существовании узнал совсем недавно", - сказал он в ходе встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросу усиления контроля за оборотом никотиносодержащей продукции.

При этом председатель правительства указал, что к лечебной продукции, которая помогает бросить курить, претензий нет.

По его словам, никотиносодержащие продукты, которые по сути являются пищевыми продуктами, - "редкая гадость".

"Это леденцы, какие-то другие смеси, довольно привлекательные по вкусу, но самое главное - они очень быстро создают привыкание к никотину и подсаживают, по сути, детей, которые их используют, да и других людей на такого рода продукты", добавил Медведев.

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