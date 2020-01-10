Карибские людоеды: они не были выдумкой Колумба, а существовали реально

Полные леденящих кровь подробностей отчеты первооткрывателя Америки долгое время считались не более чем мифом.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Ученые, изучив черепа древних представителей населения Карибских островов, выяснили, что не испанцы были первыми колонизаторами архипелага, а кровожадные каннибалы, описанные в дневниках Колумба, скорее всего, действительно существовали. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Отчеты Кристофора Колумба о его путешествиях по островам Карибского моря содержат душераздирающие описания набегов на туземное население жестоких карибов, поедавших людей и забиравших в рабство женщин. Традиционно эти истории считались мифами, но новое исследование показывает, что Колумб говорил правду.

Используя технологию распознавания лиц, американские ученые во главе с Анн Росс (Ann Ross) из Университета штат Северная Каролина проанализировали 100 черепов, датируемых 800–1542 годами нашей эры. Оказалось, что современные аборигены Амазонии являются родственниками полинезийцев, и это говорит о том, что их предками были не только древние жители Сибири, но и Юго-Восточной Азии.

© REUTERS / EDDIE KEOGH Карибы сегодня.

Самым удивительным открытием было то, что кровожадные разбойники карибы — выходцы с карибского побережья Южной Америки — доплывали не только до острова Гваделупа, как считалось ранее, но и значительно севернее. Они, задолго до испанцев колонизировали Ямайку, Эспаньолу и Багамские острова. Черепа показывают, что присутствие карибов на этих островах было заметным.

"Я потратил годы, пытаясь доказать, что Колумб ошибался, а оказалось, что он был прав: в северной части Карибского бассейна, когда он прибыл, были карибы, — приводятся в пресс-релизе Карибского музея естественной истории во Флориде слова одного из авторов исследования Уильяма Кигана (William Keegan). — Нам придется переосмыслить все наши взгляды".

Открытие американских ученых объясняет и загадку своеобразной керамики "мейлакоид", появившейся на Эспаньоле в девятом веке, на Ямайке — в десятом, а на Багамах — в одиннадцатом. Она распространялась по островам вместе с карибами.

© Sputnik / Лев Иванов Христофор Колумб

Испанская корона, первоначально относившаяся к туземцам очень лояльно, основываясь на фактах людоедства и отказе индейцев принять христианство, не разбираясь в родоплеменных отношениях, приняла решение о полном порабощении, а местами и истреблении местного населения.

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