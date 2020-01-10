00:19 11 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Карибское море

Карибские людоеды: они не были выдумкой Колумба, а существовали реально

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2881/94/28819491.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200110/28819521/karibskie-lyudoedy-oni-ne-byli-vydumkoy-kolumba-a-suschestvovali-realno.html

Полные леденящих кровь подробностей отчеты первооткрывателя Америки долгое время считались не более чем мифом.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Ученые, изучив черепа древних представителей населения Карибских островов, выяснили, что не испанцы были первыми колонизаторами архипелага, а кровожадные каннибалы, описанные в дневниках Колумба, скорее всего, действительно существовали. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Palmyra Atoll
© East News / Island Conservation
Молдавский ученый о результатах научной экспедиции в Океанию

Отчеты Кристофора Колумба о его путешествиях по островам Карибского моря содержат душераздирающие описания набегов на туземное население жестоких карибов, поедавших людей и забиравших в рабство женщин. Традиционно эти истории считались мифами, но новое исследование показывает, что Колумб говорил правду.

Используя технологию распознавания лиц, американские ученые во главе с Анн Росс (Ann Ross) из Университета штат Северная Каролина проанализировали 100 черепов, датируемых 800–1542 годами нашей эры. Оказалось, что современные аборигены Амазонии являются родственниками полинезийцев, и это говорит о том, что их предками были не только древние жители Сибири, но и Юго-Восточной Азии.

Красочное шествие прошло по центральной улице Ноттинг-Хилла под громкую музыку выходцев из государств Карибского региона.
© REUTERS / EDDIE KEOGH
Карибы сегодня.

Самым удивительным открытием было то, что кровожадные разбойники карибы — выходцы с карибского побережья Южной Америки — доплывали не только до острова Гваделупа, как считалось ранее, но и значительно севернее. Они, задолго до испанцев колонизировали Ямайку, Эспаньолу и Багамские острова. Черепа показывают, что присутствие карибов на этих островах было заметным.

"Я потратил годы, пытаясь доказать, что Колумб ошибался, а оказалось, что он был прав: в северной части Карибского бассейна, когда он прибыл, были карибы, — приводятся в пресс-релизе Карибского музея естественной истории во Флориде слова одного из авторов исследования Уильяма Кигана (William Keegan). — Нам придется переосмыслить все наши взгляды".

Открытие американских ученых объясняет и загадку своеобразной керамики "мейлакоид", появившейся на Эспаньоле в девятом веке, на Ямайке — в десятом, а на Багамах — в одиннадцатом. Она распространялась по островам вместе с карибами.

Христофор Колумб.
© Sputnik / Лев Иванов
Христофор Колумб

Испанская корона, первоначально относившаяся к туземцам очень лояльно, основываясь на фактах людоедства и отказе индейцев принять христианство, не разбираясь в родоплеменных отношениях, приняла решение о полном порабощении, а местами и истреблении местного населения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Это шокирует: как выглядела продуктовая корзина каменного века


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошло открытие третьих зимних юношеских Олимпийских игр - фото
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться