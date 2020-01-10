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Москва - в топ-5 лучших городов мира

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200110/28821555/moskva-v-top-5-luchshikh-gorodov-mira.html

Мегаполисы-миллионники оценивались по целому ряду природных, инфраструктурных и социальных критериев.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Москва вошла в число лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.

В ежегодном рейтинге Best Cities российская столица заняла пятое место.

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Возглавил список Лондон. Следом идут Нью-Йорк, Париж и Токио.

Москва обошла в рейтинге такие города, как Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес, Рим.

В исследовании анализировались несколько параметров — среди них климат, уровень безопасности и городской инфраструктуры для отдыха и развлечений, популярность города в Сети.

В список вошли города с населением более миллиона человек.

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