Москва - в топ-5 лучших городов мира

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Москва вошла в число лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
В ежегодном рейтинге Best Cities российская столица заняла пятое место.
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Возглавил список Лондон. Следом идут Нью-Йорк, Париж и Токио.
Москва обошла в рейтинге такие города, как Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес, Рим.
В исследовании анализировались несколько параметров — среди них климат, уровень безопасности и городской инфраструктуры для отдыха и развлечений, популярность города в Сети.
В список вошли города с населением более миллиона человек.
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