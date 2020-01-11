Иран признал, что сбил украинский Boeing, приняв его за вражеский самолет

Иран продолжит расследование "непростительной ошибки", приведшей к авиакатастрофе украинского самолета и гибели 176 человек, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Иран признал, что причиной крушения украинского Boeing под Тегераном стала "человеческая ошибка", об этом в своем Twitter написал глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", - заявил министр.

Зариф принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Боевая готовность

Военные Ирана признали, что приняли украинский самолет за вражеский, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала КСИР Касема Сулеймани.

"В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих условиях самолет, начав движение из Аэропорта имама Хомейни, начал разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".

Президент обещал разобраться

Иран продолжит расследование "непростительной ошибки", приведшей к авиакатастрофе украинского самолета и гибели 176 человек, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки", - говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.

Роухани выразил соболезнования в связи с тем, что вооруженные силы страны по ошибке сбили украинский лайнер, ожидая атаки со стороны США.

​Что произошло в Тегеране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 02.42 UTC (04.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 02.44 UTC (04.44 по Кишиневу).

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров (в том числе двое украинцев), которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

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