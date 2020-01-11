Опубликовано видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского лайнера

На кадрах, которые попали на запись камеры видеонаблюдения, виден старт ракеты, после чего следует вспышка.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В соцсетях опубликовали видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского Boeing, потерпевшего крушение в Тегеране. Запись опубликована в Twitter Iran News Wire.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, виден старт ракеты, после чего следует вспышка.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU — Iran News Wire (@IranNW) 11 января 2020 г.

​Что произошло в Тегеране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 02.42 UTC (04.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 02.44 UTC (04.44 по Кишиневу).

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

Роковая ошибка

В субботу Иран признал, что причиной крушения украинского Boeing под Тегераном стала "человеческая ошибка".

В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что самолет был сбит в результате ошибки оператора системы ПВО, у которого пропала связь с командованием. КСИР взял на себя полную ответственность за крушение лайнера, отметив, что примет любое решение в отношении виновных.

В Генштабе отметили, что ошибка произошла в условиях повышенной боевой готовности на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и готовились к возможному ответному удару.

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