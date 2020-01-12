Опять ты мне эту икру поставила: какова польза от красного деликатеса

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему не стоит ей злоупотреблять.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. С красной икрой человек получает целый комплекс жирорастворимых витаминов — А, D, Е, К. Продукт содержит множество микроэлементов, таких как йод, фосфор, калий и кальций.

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Красная икра — высокобелковый продукт, который имеет немало полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.

Отмечается, что икра отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Их нехватка может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, депрессии, диабета и проблем с репродуктивной системой.

Однако избыточное употребление красной икры может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту. Дело в том, что в ней слишком много соли — в 140-граммовой банке икры содержится ее суточная норма.

Рекомендуется воздержаться от злоупотребления красной икрой, а есть продукт небольшими порциями.

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