Специалисты назвали города Европы, где самые высокие туристические налоги

Под новый налог при этом попадают и пассажиры морских и речных круизов, которые не останавливаются в городе на ночь.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Амстердам возглавил список европейских городов с самыми высокими туристическими налогами. В столице Голландии в январе появился еще один городской сбор с туристов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованном в субботу.

Так, к уже существующему налогу в размере 7% от стоимости проживания в отеле, добавился еще один туристический сбор – в размере 3 евро за ночь. При ночевке в кемпинге с путешественника возьмут 1 евро.

Заплатить придется и тем, кто пользуется сервисами по кратковременной аренде жилья. По новым правилам им придется платить 10% от стоимости арендной платы.

Под новый налог при этом попадают и пассажиры морских и речных круизов, которые посещают Амстердам, но не останавливаются в городе на ночь. Они будут платить так называемый "дневной налог" в размере 8 евро. От уплаты нового сбора освобождены только пассажиры круизов, которые стартуют или заканчиваются в Амстердаме.

По словам городских чиновников, новые меры призваны "контролировать поток туристов". Сейчас Амстердам принимает более 17 миллионов иностранных гостей в год.

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Соседний Роттердам добавляет 6,5% к каждому счету за ночевку в отеле. В Германии налог в размере 7,5% со стоимости номера за ночь взимают отели Дортмунда. Берлин, Бонн и Бремен облагают туристов налогом в 5%.

Чаще в Европе взимают турсбор по фиксированной ставке с человека за ночь. Самые высокие подобные налоги – в Италии. За ночевку в пятизвездочном отеле в Риме придется заплатить 7 евро. В Милане, Флоренции и Неаполе за сутки проживания в "четверках" и "пятерках" ставка налога составит 5 евро.

В Париже за ночевку в пятизвездочной гостинице попросят 3,75 евро налога, в Брюсселе – 4,24 евро. В Лионе и Марселе возьмут 3,3 евро. От 0,5 евро до 4 евро, в зависимости от категории отеля, возьмут с номера в гостиницах в Греции.

Самые низкие ставки туристического налога действуют на Мальте (0,5 евро) и в польском Гданьске (0,52 евро). Всего 2 евро налога за ночь возьмут в Лиссабоне.

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