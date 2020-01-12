Названы продукты, которые помогут похудеть: причины ожирения и что делать

Ученые выяснили, что приводит к ожирению, а медики назвали способы и продукты, которые могут помочь сбросить лишний вес.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Добавление в рацион фруктов, а в пищу - пряностей, может помочь при похудении. Об этом сообщила врач-диетолог Ирина Торопыгина, пишет РИА Новости.

Например, ананас содержит полезный фермент бромелайн, улучшающий пищеварение и снижающий образование жировой ткани. Грейпфрут способен нормализовать уровень инсулина и укрепить иммунитет, отметила Торопыгина.

Она посоветовала не очищать фрукт от пленки, поскольку в ней содержится нарингин – вещество, ускоряющее метаболизм и оказывающее желчегонный эффект.

Кроме того, по словам специалиста, сбросить вес помогут некоторые пряности. Имбирь, например, стимулирует пищеварительные железы к выработке ферментов, улучшающих процесс расщепления пищи, рассказала она.

Врач также посоветовала использовать при приготовлении блюд корицу, которая стабилизирует уровень сахара в крови и создает ощущение сытости.

Торопыгина напомнила, что, несмотря на полезные свойства перечисленных продуктов, употреблять в пищу их стоит умеренными порциями и не превышать дневную норму калорий.

Причины ожирения

Образ жизни человека оказывает большее влияние на развитие ожирения, нежели генетическая предрасположенность, говорится в статье, опубликованной в JAMA Cardiology.

Сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса проанализировали данные 2,5 тысяч американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты следили за изменением индекса массы тела, а также использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК.

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В итоге специалисты выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 процентов, а генетика — только на 13,6 процента. По словам авторов работы, исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни.

Как привести организм в норму

О способах очищения организма знают не только врачи, но и свидетельствуют различные древние практики и знания.

"Нужно использовать различные травяные комплексы для включения дренажных систем организма. Дренаж лимфосистемы для вывода лишней жидкости включает почки и печень, моторику кишечника. Тут есть множество практик - аюрведические, веганские, йога. Все они приводят к нужному состоянию", - заявляла ранее Sputnik врач-диетоллог, нутрициолог Екатерина Дидык.

Впрочем, тем, у кого есть хронические заболевания органов пищеварения или другие проблемы, стандартный детокс не подходит.

Детокс – это определенная система питания, она может длиться от пяти дней до двух недель.

"Оптимально, конечно, этот процесс должен длиться две недели. Полностью исключаются продукты, которые вызывают брожение, гниение и торможение процесса пищеварения. Исключаются бобы, мясо, тяжелый белок, алкоголь. Максимальный акцент делается на овощи и воду", - сказала эксперт.

Но есть люди, которым это делать не стоит – например, страдающим гастритом или язвой. В такой ситуации нужно выбирать узкий спектр овощей и термически их обрабатывать.

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