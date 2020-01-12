Иран и Украина должны обсудить компенсации семьям погибших в катастрофе

В случае крушения украинского лайнера необходимо провести переговоры, чтобы определить все аспекты выплат компенсации, сказал Хасан Резаифар.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского Boeing будет зависеть от достигнутых украинской и иранской стороной договоренностей. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

"Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа была неординарной, обеим странам (Ирану и Украине – ред.) необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резаифар.

​Что произошло в Тегеране

По его словам, Boeing был застрахован одной из украинских компаний, которая покрывает ущерб, причиненный самолету, пассажирам и их вещам. Однако страховка распространяется на авиакатастрофы, произошедшие по ошибке пилотов, и такие аварии, как "крушение из-за того, что самолет врезался в гору". Таким образом, в данном случае необходимо провести переговоры, чтобы определить все аспекты выплат компенсации.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 02.42 UTC (04.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 02.44 UTC (04.44 по Кишиневу).

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

Роковая ошибка

Иран 11 января официально признал, что причиной крушения украинского Boeing под Тегераном стала "человеческая ошибка".

В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что самолет был сбит в результате ошибки оператора системы ПВО, у которого пропала связь с командованием. КСИР взял на себя полную ответственность за крушение лайнера, отметив, что примет любое решение в отношении виновных.

В Генштабе отметили, что ошибка произошла в условиях повышенной боевой готовности на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и готовились к возможному ответному удару.

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