Иран и Украина должны обсудить компенсации семьям погибших в катастрофе

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского Boeing будет зависеть от достигнутых украинской и иранской стороной договоренностей. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.
"Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа была неординарной, обеим странам (Ирану и Украине – ред.) необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резаифар.
Что произошло в Тегеране
Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 02.42 UTC (04.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 02.44 UTC (04.44 по Кишиневу).
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.
Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.
Роковая ошибка
Иран 11 января официально признал, что причиной крушения украинского Boeing под Тегераном стала "человеческая ошибка".
В Генштабе отметили, что ошибка произошла в условиях повышенной боевой готовности на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и готовились к возможному ответному удару.
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