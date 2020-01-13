Старый Новый год 2020: суть, история праздника, обычаи и традиции

Как и когда появился Старый Новый год, и почему его отмечают во многих странах на постсоветском пространстве.

Застолье в Старый Новый год устраивают из года в год многие поколения, и при этом об истории происхождения праздника даже не задумываются.

Для многих верующих, которые соблюдают Рождественский пост, Старый Новый год является хорошим поводом отпраздновать от души наступление Нового года.

Как и когда появился этот праздник и почему в России и во многих других странах празднуют Старый Новый год.

История и суть

Старый Новый год, который празднуют неофициально, возник в результате смены летоисчисления — эта традиция связана с расхождением двух календарей: григорианского — "нового стиля" и юлианского — "старого стиля". Но не будем забегать вперед и расскажем все по порядку.

Новый год на Руси в языческие времена отмечался в день весеннего равноденствия, то есть 22 марта. После принятия христианства на Руси византийский календарь стал постепенно вытеснять старый, и Новый год стали встречать осенью — 1 сентября.

Хотя до XV века единой даты празднования Нового года на Руси не было – часть праздновала осенью, а часть, по привычке, весной. Официально началом Нового года на Руси определили 1 сентября только в 1492 году.

На 1 января (по старому стилю) Новый год был перенесен указом Петра I в декабре 1699 года, в результате очередной 1700 год наступил через четыре месяца.

В XVIII веке практически все государства Европы перешли на григорианское летоисчисление, удалив из календаря лишние несколько дней. И Россия, которая к ХХ веку продолжала жить по юлианскому календарю, отставала от Европы на целых 13 суток.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Празднование Старого Нового года на Красной площади в Москве

Большевики решили "догнать" Старый Свет и декретом упразднили календарное несоответствие в 1918 году. В результате, 14 января — день Святого Василия оказался Старым Новым годом.

Русская православная церковь продолжает встречать Новый год, Рождество Христово и все другие церковные праздники по юлианскому календарю. Из-за данного расхождения календарей россияне и отмечают два "Новых года" — по-старому и новому стилю.

В XX — XXI веках расхождение между старым и новым летоисчислением составляет 13 дней, поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Но разница между юлианским и григорианским календарями постепенно увеличивается и с 1 марта 2100 года составит 14 дней, поэтому с 2101 года Старый Новый год будут отмечать на день позже.

Кстати, современный Новый год выпадает на Рождественский пост, который завершается 7 января, поэтому естественно, что Старый Новый год для многих православных, соблюдающих пост, имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания поста.

© Sputnik / Victor Tolochko Празднование Рождества в деревне Погост

И все-же, не обращая внимание на то, что этот день, к сожалению, даже не является выходным, популярность Старого Нового Года растет с каждым годом.

Кстати, естественный порядок следования праздников можно проследить, ориентируясь на юлианское летоисчисление — Рождественский пост предшествовал празднику Рождества Христова, после которого через шесть дней люди встречали Новый год.

Где еще празднуют

Обычай праздновать Старый Новый сохраняется странах постсоветского пространства. Новый год по старому стилю любят в разных уголках нашей планеты, и есть страны, которые также дважды в год отмечают приход Нового года.

Жители бывшей Югославии дважды в год отмечают Новый год, так как там служители церкви отсчет всех знаменательных дат ведут по юлианскому календарю.

"Сербский Новый год" или "Малое Рождество" называют этот праздник сербы. А в Черногории принято называть этот праздник "Права Нова Година", что значит "Правильный Новый Год".

У жителей Туниса, Марокко и Алжира есть схожий обычай. Они живут по-своему, берберскому календарю, сходному с юлианским. Но в результате множества отклонений и ошибок, второй Новый год они отмечают 12 января.

В некоторых кантонах Швеции и Румынии ночь на 14 января считают сказочной. В эту ночь отметить приход Нового года собираются и за праздничным столом в Греции. Этот греческий праздник называется Днем Святого Василия, известного своей добротой. На западе Великобритании Новый год по старому стилю отмечают в небольшой валлийской общине в Уэльсе и называют его "Хен Галан" — праздник добрососедства и "открытых дверей". По традициям предков, праздник отмечают песнями, народным гуляньем и местным домашним пивом.

Два Новых года — это отличный повод лишний раз собраться всей семьей и друзьями за одним столом и приятно провести время.

Обычаи и традиции

На Руси со Старым Новым годом связано много традиций и обычаев — православная церковь поминает в этот день Святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

В народном календаре 14 января называют Васильев день, который имел для всего года решающее значение. На Васильев день отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания — отсюда название праздника "овсень" или "авсень".

По дому в этот день дети рассыпали зерна пшеницы, овса, ржи, приговаривая: "Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный". Затем хозяйка дома собирала с пола зерна и хранила их до посева.

© Sputnik / Yegor Eremov Празднование Старого нового года в белорусской деревне

Варение каши — еще один своеобразный обряд. В новогоднюю ночь старшая из женщин, примерно в два часа, приносила крупу, обычно гречневую, из амбара, а старший мужчина приносил из колодца или реки воду. Трогать крупу и воду до тех пор, пока печь не истопится, было нельзя — они просто стояли на столе.

После того, как печь истопится, все остальные домочадцы садились за стол, а старшая из женщин начинала размешивать кашу в горшке.

Размешивая она произносила определенные ритуальные слова. Потом все вставали из-за стола, а хозяйка кашу ставила с поклоном в печь. Затем все вместе доставали из печи готовую кашу и внимательно рассматривали.

Если каша получалась наваристой и рассыпчатой, а горшок был просто полным, кашу наутро съедали и ожидали счастливого года и богатого урожая.

Кашу выбрасывали, если она вылезала из горшка или горшок трескался — это было предвестником неудачного года.

Девушки в ночь на Старый Новый год гадали на суженого — период Святок, лучшее время года для всякого рода гаданий и предсказаний. Гадания в ночь с 13 на 14 января в народе считались самыми правдивыми, и именно в это время во сне можно увидеть своего будущего супруга.

Для этого девушки перед сном расчесывали волосы, клали гребешок к себе под подушку и произносили волшебные слова: "суженый-ряженый, приди мне голову расчесать".

© Sputnik / Yuri Somov В Украине празднуют старый Новый год или Маланку

© Sputnik / Konstantin Chalabov Святки в Новгородской области

Также интересен обряд хождения по домам – в это время люди угощались блюдами из свинины. По старинной традиции, в ночь на Василия гостей надо было непременно накормить пирогами со свининой и вообще любыми блюдами, в которые входила свинина.

Обязательно на стол подавали свиную голову. Святого Василия считали "свинятником", то есть покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и верили, что обилие свиных блюд на столе в эту ночь будет залогом изобилия и прибыли.

Еще одна традиция — лепить вареники с сюрпризами на Старый Новый год — появилась не так давно. Эту традицию с удовольствием соблюдают во многих областях России, хотя где и когда она зародилась, точно неизвестно.

Вареники лепят почти в каждом доме — с семьей и друзьями, устраивают веселое застолье, поедая вареники и с нетерпением ожидая, кому и какой сюрприз попадется.

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Приметы

Денег в долг в Новый год не давали, чтобы в течение года недостатка в них не было. Хорошей приметой считалось получить деньги в этот день — это предвещало прибыль в новом году.

В Васильев вечер следовало надеть хорошую новую одежду, чтобы одеваться хорошо круглый год.

В старину верили, что год пройдет счастливо, если проводить старый и встретить новый как можно веселее.

Богатый урожай ягод предвещало ясное, звездное небо на Васильев день, а на обильный урожай орехов указывала лютая метель 13 января. На обильный урожай в новом году также указывал пушистый снег утром на ветках деревьев и густой туман в Васильев день.

© Sputnik / Ю. Родин Икона "Святой Василий Кесарийский" (XVII век)

Святой Василий по народным поверьям охраняет сады от червей и вредителей. Утром Старого Нового года нужно пройти по саду со словами древнего заговора: "Как отряхиваю я (имя) бел-пушист снег, так отряхнет червя-гада всякого по весне Святой Василий!"

В старину верили, что год выдастся благополучным, если 14 января первым в дом войдет мужчина, ну а если войдет женщина — быть беде.

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