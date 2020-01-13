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Рабочие на строящемся объекте

Какие регионы России пользуются популярностью у мигрантов

© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200113/28835027.html

После Москвы на втором месте по полярности у приезжающих на работу оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Чаще всего мигранты приезжают работать в Москву, говорится в отчете Министерства внутренних дел России.

"В основном трудовые патенты получают мигранты из Узбекистана. За 9 месяцев 2019-го специалисты выдали 835,8 тысячи документов. Следом идет Таджикистан, граждане которого получили за отчетный период 416,2 тысячи патентов", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, в период с января по сентябрь 2019 года в столице России было выдано свыше 335,5 тысячи трудовых патентов.

После Москвы на втором месте по полярности у мигрантов оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. В общей сложности здесь было выдано более 190 тысяч патентов.

Замкнула тройку Московская область, где по патентам работало порядка 168,2 тысячи трудовых мигрантов.

Кроме того, популярными у мигрантов являются Краснодарский край и Свердловская область.

При этом реже всего иностранные граждане приезжают работать в Туву, Марий Эл и Ненецкий автономный округ.



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