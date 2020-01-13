RT запускает онлайн-школу

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. "Школа RT", которая с 2016 года работает в очном режиме, теперь будет доступна и онлайн.
С момента открытия школы обучение в ней прошли уже более 200 человек из 20 стран.
"Онлайн-школа RT" предлагает тренинги по направлениям "теле- и онлайн-журналистика", "новые медиа" и "съёмка и постпродакшен". Слушатели узнают, как удержать внимание зрителя, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей и придумывать веб-сериалы.
Участие в проекте RT бесплатное, набор слушателей проходит на конкурсной основе.
Подробности на сайте "Онлайн-школы RT" — rt-school.online
RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. 100 млн человек в 47 странах мира смотрят RT каждую неделю (Ipsos). RT — новостной телеканал #1 на YouTube с более чем 9,5 млрд просмотров. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на международную премию Emmy.
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