Учения в Средиземном море: российский фрегат отработал отражение атаки с воздуха

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Фрегат "Адмирал Эссен", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел учения по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
В ходе тренировки расчет боевого информационного поста фрегата обнаружил и классифицировал условные цели, а расчет ПВО успешно уничтожил их. Пуски были электронными.
"По легенде учения, система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлете к кораблю в море. Расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен" отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.
"Адмирал Эссен" - корабль новой серии фрегатов проекта 11356Р/М. Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Они предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.
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