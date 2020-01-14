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Пуски ракет с фрегата Адмирал Эссен. Архивное фото.

Учения в Средиземном море: российский фрегат отработал отражение атаки с воздуха

Министерство обороны РФ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200114/28851825/ucheniya-v-sredizemnom-more-rossiyskiy-fregat-otrabotal-otrazhenie-ataki-s-vozdukha.html

Цели были обнаружены и классифицированы, после чего расчет ПВО успешно уничтожил крылатые ракеты на подлете к кораблю.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Фрегат "Адмирал Эссен", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел учения по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В ходе тренировки расчет боевого информационного поста фрегата обнаружил и классифицировал условные цели, а расчет ПВО успешно уничтожил их. Пуски были электронными.

"По легенде учения, система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлете к кораблю в море. Расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен" отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.

Ракеты Калибр успешно поразили мишени после пуска с подводной лодки Колпино
© Video : Минобороны РФ
Ракеты "Калибр" успешно поразили мишени после пуска из под воды - видео
Фрегат "Адмирал Эссен", вооруженный 8 пусковыми установками ракетного комплекса "Калибр-НК" (эти ракеты могут поражать надводные, береговые и подводные цели на расстоянии до 2,6 тысячи километров), выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.

"Адмирал Эссен" - корабль новой серии фрегатов проекта 11356Р/М. Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Они предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

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