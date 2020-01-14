Двух новорожденных медвежат спасли от сиротства и опасности замерзнуть - видео

Для этого работникам специализированного центра пришлось проделать путь длиною в полторы тысячи километров.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Пара новорожденных бурых медвежат, брошенных матерью, обрели кров и надежду на будущее.

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Тревожный согнал поступил в Центр спасения медвежат-сирот сообщение из министерства природных ресурсов республики Карелии. Согласно сообщению, что в Лахденпохском районе медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу, в которой остались детеныши.

"1600 километров пути, и вчера ночью мы доставили двух медвежьих крох в центр. Медвежата совсем маленькие – им около недели, не больше. Весят они по 700 грамм", - сообщает центр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В приюте выяснилось, что у малышей нет ни травм, ни повреждений, однако, поскольку они немало времени пробыли в берлоге одни, пока нельзя исключить вероятность развития пневмонии.

Малыши находятся под постоянным наблюдением, их кормят каждые два часа и следят, чтобы оба не капризничали во время еды, а поглощали всю порцию.

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