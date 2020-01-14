Москва: сорок сороков плюс 40 мест для крещенских купаний

Городские власти отмечают, что из-за погодных условий ледовых купелей будет несколько меньше, чем в прошлом году

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Для проведения крещенских купаний на московских водоемах организованы десятки специальных мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Москвы.

"18 и 19 января в храмах Москвы пройдут богослужения и другие мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. ", - сообщают городские власти.

Священнослужители подчеркивают, что гораздо важнее вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе в храме, причаститься и набрать святой воды. Купаться же можно сразу после вечерней службы 18 января или в ночь с 18 на 19 января. Важно различать народные обычаи и исконно христианские практики. Решение искупаться на Крещение Господне принимает сам человек, если ему позволяет здоровье.

Для тех, кто решил окунуться в традиционную крещенскую купель, в Москве организовано около 40 мест на городских водоемах. Это меньше, чем в предыдущие годы, что связано с погодными условиями.

Отмечается, что все купальни будут располагать безопасными подходами и спусками к воде, а также теплыми раздевалками, прочими удобствами.

Для обеспечения порядка и безопасности планируется привлечь более 9 тысяч человек, в том числе полицейских, спасателей МЧС, работников скорой помощи и волонтеров, а также сотни единиц автотранспорта и специальной техники.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK