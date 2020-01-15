Теплее 2019 года за весь период метеонаблюдений был лишь 2016-й: что дальше

А предыдущее пятилетие и прошлое десятилетие вообще не имеют аналогов по максимальным температурным режимам.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. На планете в 2019 году было в целом на 1.1°C теплее, чем в доиндустриальном периоде - с 1850 по 1900 годы, отмечает в своем релизе Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Температурная кривая за 169 лет была составлена, исходя из данных, собранных самой организацией и ее международными партнерами.

​Лавры самого "горячего" за всю историю сохраняются за 2016 годом, когда эффект аномалии Эль Ниньо вызвал не только сиюминутные, но и долгосрочные климатические изменения.

"К сожалению, можно ожидать гораздо более экстремальных погодных условий на всем протяжении 2020 года и в предстоящее десятилетие, которые будут подпитываться рекордно высоким уровнем парниковых газов в атмосфере", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Эксперты организации предупреждают, что при нынешних темпах загрязнения атмосферы двуокисью углерода к концу века можно ожидать, что средняя температура вырастет еще на 3-5 градусов.

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