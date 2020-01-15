Теплее 2019 года за весь период метеонаблюдений был лишь 2016-й: что дальше

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. На планете в 2019 году было в целом на 1.1°C теплее, чем в доиндустриальном периоде - с 1850 по 1900 годы, отмечает в своем релизе Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
Температурная кривая за 169 лет была составлена, исходя из данных, собранных самой организацией и ее международными партнерами.
WMO confirms that 2019 is 2nd warmest year on record, based on consolidated data from @NASAGISS, @NOAA, @metoffice, @CopernicusECMWF and Japan Meteorological Agency https://t.co/M2TrSOKEld#StateofClimate #ClimateChange pic.twitter.com/5nplGy5I60— WMO | OMM (@WMO) 15 ianuarie 2020
Лавры самого "горячего" за всю историю сохраняются за 2016 годом, когда эффект аномалии Эль Ниньо вызвал не только сиюминутные, но и долгосрочные климатические изменения.
"К сожалению, можно ожидать гораздо более экстремальных погодных условий на всем протяжении 2020 года и в предстоящее десятилетие, которые будут подпитываться рекордно высоким уровнем парниковых газов в атмосфере", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.
Эксперты организации предупреждают, что при нынешних темпах загрязнения атмосферы двуокисью углерода к концу века можно ожидать, что средняя температура вырастет еще на 3-5 градусов.
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