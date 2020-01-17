Лавров: ситуация вокруг Sputnik Эстония - это пятно на репутации Евросоюза

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва ежедневно требует реакции от ОБСЕ на ситуацию вокруг редакции Sputnik Эстония, где журналистам угрожают уголовными делами.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Ситуация вокруг Sputnik Эстония возмутительна, она носит дискриминационный характер. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается конкретных действий в отношении Sputnik, я считаю, что это возмутительно. И то, что Евросоюз это проглатывает по большому счету, ничего не может сделать, - это очередное пятно на репутации Евросоюза. Таких пятен мы уже не мало видели", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва ежедневно требует реакции от ОБСЕ.

В декабре прошлого года редакция Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Ответ ООН: письмо о Sputnik Эстония направлено в управление по правам человека>>>

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). К акции уже присоединились гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.